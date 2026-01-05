Angol tehetség a láthatáron: Ennyiért válthat klubot a Real Madrid legújabb célpontja

Angliában ma már senki sem lepődik meg azon, ha a karácsonyi asztal mellett az a kérdés merül fel: miért nem alapember még Adam Wharton Thomas Tuchel válogatottjában? A Crystal Palace középpályása körül izzik a levegő, a londoni klub pedig dörzsölheti a tenyerét: a licitháború küszöbén állnak. Az ár pedig nem lesz alacsony: a Palace legalább a rekordot jelentő 65 millió eurós (Eberechi Eze eladásából származó) bevételt akarja túlszárnyalni, a vevőnek pedig „galaktikus” fizetést kell garantálnia a modern futball egyik legígéretesebb hatosának.

Madrid vagy Anglia?

Bár Whartont elsősorban a Premier League „Nagy Négyese” – a Manchester City, a Liverpool, a Manchester United és a Chelsea – figyeli, a spanyol vonal is megnyílt. A hírek szerint a középpályást felajánlották a Real Madridnak is. A királyi gárda ritkán igazol a brit piacról, de Wharton profilja tökéletesen illene a csapatba: alternatívát jelenthetne Tchouaméni mellé, vagy felszabadíthatná Arda Gülert az építkezési feladatok alól, hogy feljebb tolt szerepkörben Bellinghammel és Mbappéval kombinálhasson. Bár a Madrid egyelőre nem tett lépéseket az ügyben, a lehetőség az asztalon van, és Wharton játékosprofilja jól illeszkedne Xabi Alonso filozófiájához.

Több mint egy romboló: A „szkenner” a fejében

Wharton nem egy tiszta játékmester, mint Pedri vagy Vitinha, de nem is egy klasszikus „vízhordó”. Ő egy pragmatikus hibrid, aki 21 éves kora ellenére elképesztő taktikai érettséggel játszik. A statisztikák nem hazudnak: a Premier League-ben ő az egyik legjobb a sikeres védelmi párharcok és a progresszív passzok tekintetében.

Mi teszi különlegessé?

Wharton kevesebb szabálytalansággal szerel, mint az ugyanazon a poszton játszó riválisai (Zubimendi, Caicedo vagy Casemiro). Kiemelkedik a vonalak közötti passzokban, meccsenként 3,77 sikeres vertikális átadást átlagol. Oliver Glasner, a Palace edzője szerint Wharton „előre látja” a játékot. Még a labdaszerzés előtt tudja, mi lesz a következő lépése.

Guardiola és Lampard is elismerően nyilatkozott

A szakma legnagyobbjai sem mentek el szó nélkül a fejlődése mellett. Pep Guardiola szerint a hatása „hihetetlen”, Rio Ferdinand Michael Carrickhez hasonlította, a brit sajtó pedig már a „angol Pirlóként” emlegeti. Declan Rice, az Arsenal sztárja egyszerűen csak „fantasztikusnak” nevezte a közös válogatott edzések után.

Wharton karrierje valószerűtlen gyorsasággal ível felfelé: alig másfél éve még a másodosztályú Blackburn Roversben játszott, ma pedig már a liga 20 legjobb játékosa között emlegeti a The Telegraph.

Ki nyeri a versenyt?

A Transfermarkt jelenleg 60 millió euróra taksálja az értékét, de az angol források szerint a Manchester United már egy 70 millió eurós ajánlattal készül a nyárra. Wharton személyisége is a nagycsapatok felé tereli: „Meggyőződésem, hogy bárki ellen, bárhol is játszom, képes vagyok befolyásolni a mérkőzést” – nyilatkozta nemrég.

Bár még csiszolatlan gyémánt bizonyos területeken, Adam Wharton készen áll a szintugrásra. Kérdés már csak az, hogy Manchester vörös fele vagy a madridi napsütés lesz-e a következő állomás.

