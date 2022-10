Ádám Martin úgy érzi jelenleg az a feladata, hogy keményen dolgozzon

A támadó úgy véli, egyedül Marco Rossi döntése, hogy bekerül-e a kezdőcsapatba a válogatottban.

"Őszinte leszek, nem számítottam rá, hogy ilyen gyorsan beilleszkedem az új csapatomba, és megszokom az új légkört, az országot, egy új kontinenst" - kezdte gondolatait az M1-nek csütörtökön adott interjújában Ádám Martin. A magyar támadó repülő rajtot vett Dél-Koreában, hiszen 13 mérkőzésen eddig nyolc gólt jegyzett, csapatával pedig már a hétvégén bebiztosíthatja a bajnoki címet. "Abszolút pozitívan csalódtam, egyelőre minden rendben van. A bajnokság tempóját nem mondom, hogy nehéz volt felvenni, de eltelt pár mérkőzés, viszont a gólom sokat segített benne. Velem van a családom is, minden rendben van, akadnak még nehezebb napok, főleg a feleségemnek, engem azért a foci jobban elvisz, de jól megvagyunk, mindenki élvezi ezt akis kalandot."

A magyar és a dél-koreai bajnokságot összehasonlítva Ádám Martin kiemelte, utóbbi intenzitnsban a hazai bajnokság előtt jár, viszont úgy érzi, számára ez jót tesz. Hozzátette, az Ulszan szurkolók kivételesek, és nagyon fanatikusak. "Minden meccsen támogatnak minket, az utcán is ha meglátnak, odafutnak aláírásért, nagyon jó érzés."

"Sok mindent tanul az ember, bárhová mentem volna jöttek volna az új dolgok. Egy biztos, az intenzitás az edzéseken és a találkozókon is nagyobb, úgyhogy talán egy lépcsőfokot tudtam lépni erőnlétben. Nekem ezek is voltak a fő szempontok, szerencsére a gólok megmaradtak, próbálom ezt tartani" - mondta Ádám arról, miben fejlődött mióta Dél-Koreában játszik.

Az interjú végén a magyar válogatottban Szalai Ádám visszavonulása után betöltött szerepe is szóba került a támadónak. "Azt gondolom ez nekem egy lehetőség. Mindenki előtt ott volt az esély, próbáltam én is megragadni, amikor játszottam, egy címeres mezt akkor is jó érzés felvenni, ha csak néhány percig is vagyok a pályán. Remélem, ezt kezdőként is meg tudom majd mutatni, de ez nem az én dolgom, majd a szövetségi kapitány eldönti, ki fog játszani Szalai helyén" - mondta Ádám Martin, hozzátéve, az ő dolga, hogy keményen dolgozzon, Marco Rossi pedig eldönti, helye van-e a kezdőcsapatban.

