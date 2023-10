Ádám Martin nyíltan beszélt a dél-koreai jövőjéről

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Hamarosan újra magára öltheti a magyar válogatott mezét a már kétszeres édesapa, Ádám Martin. Nemrég született meg második gyermeke, viszont ő csak Dél-Koreából tudta követni az eseményeket. Az Ulsan Hyundai Football Club támadójához csak 2024-ben csatlakozik családja, de ha szakmailag jó ajánlat érkezik, akár máshova is átteheti székhelyét az Ádám-család.

Ádám Martin nagy közönségkedvenc lett dél-koreai klubjában, úgy véli mindig is szerették őt az emberek.

„Még mindig megvan ez a szeretet, de azt gondolom, tettem is ezért, ártani nem szoktam az embereknek, sőt, tavaly például az a két gólom, amelyek eldöntötték a bajnokságot, ott szerintem volt egy még nagyobb átlendülés, azóta megy ez az óriási rajongás.”

A mögöttünk hagyott szezonban a csapat kulcsembere volt, de idén már más felállással és taktikával dolgozik a vezetőedző, ezért kevesebb szerepet kap az ereje teljében lévő csatár. A kevés játékpercei ellenére is mindent megpróbál a csapat érdekében tenni, de elmondása szerint:

„Én nem a Messi vagyok, aki visszalép és kicselez 5 embert.”

A nyáron hallani lehetett arról, hogy top bajnokságokból is megkeresték, amit most a 28 esztendős labdarúgó is megerősített.

„Volt egy Championship-csapat (angol másodosztály), egy francia és két belga, ezekről tudok, örültünk, hogy szeretnének ennyi helyen látni, de nagyon ragaszkodott hozzám a vezetőedző és az egész klub is, így nem volt kérdés, hogy maradok most. Viszont ha lesz olyan ajánlat, ami szakmailag mind nekem, mind a klubnak megfelelő, azt gondolom mindenképp lépni kell.”