Ádám Martin lett a forduló legjobb játékosa Dél-Koreában!

Múlt hétvégi kétgólos teljesítménye után a magyar légiós lett a K-League legjobbja.

Miután az elmúlt hétvégén két gólt szerzett az Ulsan Hyundai, 2-1-re megnyert mérkőzésén, Ádám Martint választották a K-League elmúlt fordulója legjobb játékosának.

A Gimcheon Sangmu legyőzése alkalmával Ádám mindkét gólját fejjel szerezte, így három meccsről három találattal bír a koreai pontvadászatban.

A 27 esztendős csatár 32 pályára lépés alatt 31 gólt szerzett a magyar bajnokság 2021-2022-es idényében, így óhatatlanul megnövekedett a nemzetközi érdeklődés az irányába, melyet a közelmúltban adott interjújában a menedzsere is megerősített. A magyar válogatottban is debütáló csatár iránt állítólag Angliából, Olaszországból, Lengyelországból és az Egyesült Államokból is akadt érdeklődő, végül a koreaiakhoz igazolt.

A Pakson még a 16-os mezszámot viselő Ádám Martin az Ulszan csapatában a 63-as számot választotta édesanyja születési éve révén.

