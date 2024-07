Ádám Martin ikonikus arcszőrzete bánhatja, ha a magyar válogatott kijut a világbajnokságra

Az Aszterasz Tripolisz támadója csak egy szezonban gondolkozik Görögországban.

A napokban a görög élvonalban szereplő Aszterasz Tripoliszhoz igazoló Ádám Martin úgy fogalmazott, hogy amikor profi focista akart lenni, akkor az volt az álma, hogy válogatott legyen, aztán hogy világversenyen is részt vehessen. Remélem, hogy a magyar válogatottal kijut a világbajnokságra.

Ádám Martin az M1-nek nyilatkozott, amelynek egy részletét már mi is közöltük. Az Aszterasz Tripolisz támadója az átigazolása mellett a magyar válogatott Európa-bajnokságon mutatott formájáról is beszélt, valamint a 2026-os világbajnokság is szóba került.

„Le kell vonni a megfelelő következtetéseket, de már kezdődik a Nemzetek Ligája, szóval menni kell tovább. Nyilván amikor profi focista lettem, az volt az álmom, hogy válogatott legyek, aztán hogy világversenyen is részt vehessek. Remélem, kijutunk a világbajnokságra és levághatom a szakállamat is, mert ezt megfogadtam” – árulta el Ádám Martin.

A drámai kieséssel zárult Európa-bajnokságra visszatekintve úgy érezte, hiányérzetük az első mérkőzés miatt lehet, mert a németektől ki lehet kapni, a skót meccsen pedig kiküzdötték a győzelmet.

Ádám elárulta, hogy Marco Rossit is tájékoztatta az átigazolásáról, aki örült a váltásnak. A 29 éves válogatott csatár nem fél attól, hogy kikerülne a keretből, egyelőre egy szezonban gondolkozik Görögországban. Mint kiemelte: "aki jól teljesít, arra fel szoktak figyelni."

Habár alakja, arcszőrzete miatt összetéveszthetetlen a futball pályákon, néha összekeverik testvérével.

"Olvastam, hogy lefotóztak Debrecenben, akkor épp Koreában voltam. Néha a tesómat összekeverik velem, de ő sem járt ott" - jegyezte meg Ádám Martin, akinek megjelenésére a nemzetközi sajtó is felfigyelt, többen mémet is csináltak belőle miután bemutatkozott az Eb-n.