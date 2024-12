Ádám Martin hamarosan döntést hoz a jövőjéről!

A Nemzeti Sportnak nyilatkozott a menedzsere.

Miközben Ádám Martin az edzőpályán és a konditeremben tesz azért, hogy minél jobb állapotban csatlakozhasson leendő csapatához, addig menedzsere, Papp Gábor a tárgyalóasztal mellett dolgozik, hogy megtalálja a 27-szeres válogatott csatár következő csapatát.

„Itthonról is van érdeklődés több klub részéről, és a múlt hét végén megérkezett külföldről az első hivatalos keleti ajánlatunk – nyilatkozta a Nemzeti Sport megkeresésére Ádám Martin menedzsere, Papp Gábor. – Hamarosan döntést hozunk a folytatásról, hogy januárban, a téli felkészülést Martin már az új csapatában kezdhesse meg.

A cikk lejjebb folytatódik

Nem csak a menedzser, de a futballista erőnléti edzője is beszámolt a csatár jelenlegi állapotáról:



Az az igazság, hogy Martinnal már közel másfél éve dolgozunk együtt – nyilatkozta a Nemzeti Sport megkeresésére Varga Dávid erőnléti edző, aki Székesfehérváron és Budapesten is tart edzéseket. – Amikor Dél-Koreában, majd Görögországban játszott, akkor online küldtem neki edzésterveket, amiket ő elvégzett. Ezek főképp konditermi, a robbanékonyságot, dinamizmust és erőt fejlesztő gyakorlatok voltak. Mostanra annyit változott a helyzet, hogy mivel nincs csapata, személyesen is tudunk találkozni hetente több alkalommal és a konditermi edzések mellett állóképességet is fejlesztünk, ezért járunk Martinnal egy Fehérvárhoz közeli edzőpályára is, ahol tudjuk gyakorolni a különböző, sportágspecifikus mozgásokat, irányváltásokat, megindulásokat, kitámasztásokat. Ezeket alapesetben a kluboknál végzik a játékosok, de Martinnál erre azért van szükség, mert nincs csapata. Egyébként jó állapotban van és folyamatosan dolgozik azért, hogy ezt fenn is tartsa. A csapatedzéseket persze nem lehet pótolni csak erőnléti tréninggel, de meggyőződésem, ha Martin januárban csatlakozik következő klubjához, akkor hamar fel tudja majd venni a tempót.