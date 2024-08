Ádám Martin beismerte, mindössze egy lépésre volt attól, hogy Angliában játszhasson!

A brazil bajnokságból is volt megkeresése, pár hete még nagyon bánta, hogy nem jött össze az üzlet.

Hosszú interjút adott szülőfalujában, Forráskúton a SPORTbible külföldi portálnak a magyar válogatott Ádám Martin. A görög Aszterasz Tripolisz játékosa a labdarúgó karrierjének, valamint életének több pontjáról is szívesen mesélt, amelyek között több megdöbbentő meghiúsult átigazolásra is kitért.



„Itt mindenki ismer mindenkit – kezdte Ádám Martin az interjút, aki a 2000 fős szülőfalujában látogatott meg a SPORTbible. - Amikor hazatérek, mindig érzem az emberek szeretetét és azt, hogy mennyire büszkék rám. Itt kezdtem az életemet. Falusi fiú vagyok, és mindig is az leszek.”

A 29 esztendős támadó Forráskúton vezette végig Jack Kenmare újságírót, akinek még azt is meg tudta mutatni, hogy melyik iskolában ismerkedett meg jelenlegi feleségével, Gittával. A falusi, barátságról közegről is szívesen társalgot, s elmondta: „nincs kapum, mert így mindenkinek kiintegethetek a kertből. Nyugodt és kiegyensúlyozott életet élünk. Ez gyönyörű.”

Az interjúban természetesen arra is kitértek, hogy miként lett felkapott testalkata és külseje miatt a 2024-es Európa-bajnokságon. A labdarúgó torna második napján Ádám volt a legkeresettebb játékos a Transfermarkt adatbázis oldalán, megelőzve Cristiano Ronaldót, Lionel Messit és Kylian Mbappét.

„Nyilvánvalóan elég testes vagyok, de sokan azt gondolják, hogy rettenetesen túlsúlyos is. Szerencsére a számok mást mutatnak” - nyilatkozta.

A cikkben végigjárták, hogy édesanyja mennyire nem akarta elengedni fiát aki később hét évig a Vasasnál, majd Kaposváron és Pakson is megmutatta tehetségét. Utóbbi klubjában robbant be igazán a köztudatba, azonban elmondása szerint is igen későn érő típus.

Röviddel azután, hogy csatlakozott a Paksi FC-hez, megszerezte a gólkirályi címet a magyar élvonalban, miután 32 meccsen 31 gólt szerzett, és ezzel ő lett az első játékos, aki 1980 óta több mint 30 gólt szerzett a bajnokságban. „Talán az idő múlásával fejlődtem” – mondta mosolyogva a támadó.

„Két évvel ezelőtt a válogatott szövetségi kapitánya üzent az ügynökömön keresztül, hogy csak akkor hívhat be, ha változtatok néhány dolgon és javítok a fizikai mutatóimon – mondta Ádám. - Nem lazsáltam addig sem, de azóta keményen dolgozom ezen a képességeimen. Minden téren fejlődtem; még a gyorsaságom is javult, ami nem jellemző a korombeliekre. Jobb formában vagyok, mint valaha.”

Azonban nem csak Marco Rossi, hanem a külföldi klubok is szemet vetettek a magyar játékosra.

Egy ponton úgy tűnt, hogy a középcsatár a Championshipben szereplő Luton Townhoz igazol, amely a 2022/23-as szezonban feljutott a Premier League-be, miután a rájátszásban legyőzte a Coventryt.

Azonban kiderült, hogy Ádám Martinnak nem volt elég GBE pontja ahhoz, hogy átköltözhessen.

Mióta az Egyesült Királyság 2021-ben kilépett az Európai Unióból, minden nem brit játékosnak GBE-t kell szereznie az Angol Labdarúgó Szövetségtől, hogy Angliában játszhasson. Röviden: a pontokat a játékosok számos tényező alapján szerzik, beleértve a felnőtt és ifjúsági válogatottságokat, valamint az aktuális klub minőségét. Azok a játékosok, akik megszerzik a megfelelő számú pontot, automatikusan GBE-t kapnak, de akiknek nem sikerül, azokat egy kivételes bizottság vizsgálhatja felül. Ádám emiatt lemaradt a Lutonba való igazolásról.

„Sajnos a foglalkoztatási szabályok miatt nem csatlakozhattam a csapathoz. A mai napig Anglia az álmom. Gyalog is elmennék Angliába, ha egy ajánlatot kapnék a Championshipből - mondta a magyar válogatott támadó, aki továbbra is dédelgeti álmát. - A sok párharc és a szurkolók.... Az én játékstílusommal rengeteg egy az egy elleni helyzet adódik. Ideális lenne.”

A kútba dőlt üzlet után Ádám Martin két szezont húzott le a dél-koreai Ulszánnál. Habár 2024 nyarán két bajnoki címmel a zsebében eligazolt a görög Aszterasz Tripoliszhoz, továbbra is kap kedves üzeneteket az ázsiai ország csapatának szurkolóitól.

Az interjúban Ádám Martin kitért arra is, hogy mennyire felemelő érzés volt Magyarországot képviselni a 2024-es Európa-bajnokságon.

„Teljesen más volt, mint bármelyik más nemzeti esemény - emlékezett vissza Ádám. - A felhajtás, a körülmények és a nyomás semmi máshoz nem hasonlítható. Annak ellenére, hogy kiestünk a csoportkörben, felejthetetlen élmény marad. Csodálatos volt, amikor a 100. percben megnyertük a meccset Skócia ellen.”

Azonban mielőtt még az Aszterasz Tripoliszhoz igazolt volna egy brazil ajánlat is befutott a 25-szörös válogatott támadónak.

„Volt néhány érdekes lehetőség, és volt egy, amit pár napig bántam is. Volt egy ajánlatunk egy brazil első osztályú klubtól [a Vitoriától - a szerk.], ami a kockázatok ellenére is csábító volt. Végül nem tudtunk megegyezni. Ilyen előfordul. Akkor fájt, de már nem” - emelte ki a labdarúgó.

Ádám Martin már izgatottan várja az új kihívást: „Be akarom bizonyítani, hogy különböző bajnokságokban is tudok jó eredményeket hozni. És ott van a 2026-os világbajnokság. Valóra vált álom lenne Magyarországot képviselni.”

Azonban nem csak két évre tekint előre a magyar csatár, hiszen már a labdarúgó pályafutása utáni időkre is gondol. Egy egyszerű élet vár rá Forráskúton a családjával, ahol lovak veszik majd körül, valamint pár hektárnyi föld, ahol gyümölcsöt és zöldséget termeszthetnek. A magyar válogatott játékos szeretne csatlakozni a családi vállalkozáshoz – egy céghez, amely friss termékeket termeszt.

„Az én terveim és jövőképem nem tipikus egy futballista számára. Rengeteg tervünk van, és egy-kettő már a tervezési fázisban van. Egyelőre még van néhány évem a pályán, de egy dolog biztos: a futballkarrierem után a vidéki élet vár rám” - zárta mondandóját Ádám Martin.