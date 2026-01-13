A Ferencváros a Diósgyőr támadójával pótolná Varga Barnabást, magyar válogatott játékos is távozhat

Mozgalmas átigazolási időszak vár a Diósgyőrre

A DVTK háza táján már javában zajlanak az egyeztetések, és minden jel arra mutat, hogy Gera Dániel az iráni Persepolis FC-ben folytatja a pályafutását.

Elton Acolatse iránt a Ferencváros már ajánlatot tett, ám az összeg egyelőre távol áll a DVTK elképzeléseitől. A korábban már említett Demeter Milán távozása is napirenden van, a klub kölcsönadásban gondolkodik vele kapcsolatban. Emellett a középpályán is várható mozgás.

A miskolci klub közben dolgozik a támadósor megerősítésén: egy külföldi, illetve egy a fiatal szabálynak megfelelő támadó érkezése is szóba került. Ezen felül egy korábbi játékos visszatérésének lehetősége is felmerült, ám egyelőre csak kapcsolatfelvétel történt.