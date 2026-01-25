Úgy tűnik hoppon maradnak a kérők, megállapodott kulcsjátékosával a Milan

Olasz sajtóértesülések szerint Mike Maignan szóbeli megállapodásra jutott az AC Milan vezetőivel új szerződéséről, amely 2031 júniusáig kötné a francia kapust a klubhoz. A megegyezéssel gyakorlatilag eloszlott annak a veszélye, hogy a Milan ingyen elveszítheti egyik legfontosabb játékosát.

Maignan jelenlegi szerződése ugyanis a mostani idény végén lejár, így reális forgatókönyv volt, hogy szabadon igazolhatóként távozik. Ez komoly érdeklődést váltott ki Európa élcsapatai részéről: többek között a Chelsea és a Manchester United is figyelemmel kísérte a helyzetét.

Az elmúlt hetekben azonban több forrás is arról számolt be, hogy az egyeztetések áttöréshez érkeztek, és a tárgyalások felgyorsultak. Mostanra ez konkrét eredményt is hozott.

A legismertebb átigazolási szakértők, Fabrizio Romano és Matteo Moretto egybehangzó információi szerint Maignan képviselői szóbeli megállapodást kötöttek a Milannal az új kontraktus részleteiről, amely 2031 nyaráig szólna.

Amennyiben a megállapodást hivatalosan is aláírják, a Milan hosszú távon biztosíthatja kapusposztját, és elháríthatja a fenyegető veszélyt, hogy egyik vezéregyénisége rivális topklubhoz távozzon.