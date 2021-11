„Abszurdum!” – botrány a Bayern éves közgyűlésén

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Mélységesen csalódott a katar-kritikus Bayern-tag, miután kudarcot vallott az FC Bayern és a Quatar Airways közötti szponzoráció felbontására irányuló kérelem az éves közgyűlésen.

Michael Ott élesen bírálta azt, ahogy az FCB illetékesei az általa kezdeményezett, a Qatar Airways-szel kötött partnerség gyors megszüntetésére irányuló kérelmet kezelték az idei közgyűlésen. A Sport1-nek adott interjújában elmondta, a találkozó kiváló példa volt arra, hogy megmutassák, hogyan lehet még jobban elidegeníteni a futballt a szurkolóktól.

Ott és néhány másik FCB tag kérvényt nyújtott be, hogy a katari légitársasággal kötött szerződést mielőbb bontsák fel, ezt azonban az illetékes bíróság röviddel a közgyűlés előtt elutasította, majd a klub főnökei is megtagadták az indítványt és eltávolították a közgyűlés programjából. Ott már jóval a találkozó előtt jelentkezett, hogy felszólalna, a Bayern vezetői azonban csak öt beszédet engedélyeztek, így egyszerűen csak kihúzták a nevét a listáról mindenféle előzetes egyeztetés nélkül.

A beszédek után a klub elnöke, Herbert Hainer azonnal véget vetett a közgyűlésnek, a jelenlévők hangos egyet nem értése ellenére. Rendkívül kellemetlennek és abszurdumnak tartotta ezt Ott, valamint a többi sértett klubtag is, hiszen a katari kérdést teljesen elkerülték a találkozó során. Azért pozitívumot is találtak a közgyűlés eseményeiben, hiszen biztosan visszhangja lesz az egyet nem értésnek, és világos jelzést küldtek arról a szurkolók, hogy mit gondolnak a katari együttműködésekről, amely talán a vezetőséget is az eset újragondolására sarkall a jövőben.

Hainer is kommentálta az eseményeket, szerinte hiányzott a résztvevők megfelelő interakciója. Kiemelte, szeretnek tagjaikkal egy asztalhoz ülni, azon az estén azonban nem volt megfelelő sokak megnyilvánulása, nem ugyanazok a célok vezérelték a két felet. Ezzel első sorban a mainzi jogászok éles támadásaira utalt a nyilvánosság előtt. Ott azonban a klubot és a közgyűlés felelőseit gyávasággal és aljas trükkök alkalmazásával vádolta.

