Itt a vége! Szögre akasztja a stoplist az Arsenal korábbi kiválósága

A 35 éves középpályás utolsó tétmérkőzését még 2025 szeptemberében játszotta a mexikói élvonalbeli Pumas csapatában, ahonnan mindössze hat pályára lépés után távozott.

A walesi labdarúgás egyik legnagyobb alakjaként Ramsey valóságos nemzeti hősnek számít hazájában: összesen 86 alkalommal öltötte magára a címeres mezt, 21 gólt szerzett, és három nagy nemzetközi tornán is vezére volt a „Sárkányoknak”:

„Kiváltság volt számomra a walesi mezt viselni, és annyi hihetetlen pillanatot átélni benne” – fogalmazott Ramsey a hivatalos közleményében. „Mindez nem jöhetett volna létre a menedzserek hihetetlen hozzájárulása nélkül, akik alatt játszottam, valamint azon stábtagok nélkül, akik oly sokféleképpen segítettek nekem".

Ramsey klubkarrierjét egyértelműen az Arsenalnál töltött korszaka határozta meg, ahol több mint 250 alkalommal lépett pályára és 40 gólt szerzett. Ágyús pályafutásának egyik legdrámaibb pillanata 2010-ben, a Britannia Stadionban jött el, amikor a Stoke City ellen egy hátborzongató belépő után kettős lábtörést szenvedett. A súlyos sérülés miatt közel egy évet kellett kihagynia.

Ebből a helyzetből, és örökre beírta magát az észak-londoni klub történelemkönyvébe azzal, hogy két FA-kupa-döntőben is ő szerezte a trófeát jelentő győztes találatot.

A 2019-es londoni távozását követően Ramsey légióskodott a Juventusban, a Rangersben, a francia Nice-ben, valamint nevelőegyesületében, a Cardiff Cityben is.

„Köszönöm az összes klubnak, ahol szerencsém volt játszani. Köszönöm minden menedzsernek és stábtagnak, akik segítettek abban, hogy megélhessem az álmomat, és a legmagasabb szinten futballozhassak”

– zárta búcsúüzenetét a walesi klasszis.

Forrás: ESPN

