A Wolves legjobbjának biztosan lesz hely a Premier League-ben, három elitcsapat is szívesen látná

Mateus Mane idei teljesítménye üde színfolt a már szinte biztos Wolverhampton Wanderers szezonjában, így nem meglepő, hogy az Arsenal, a Liverpool és a Manchester United is érdeklődik iránta.

A Caught Offside úgy értesült, hogy a Wolves háza táján már tulajdonképpen már készpénznek veszik Mane távozását, és már el is indultak a kezdetleges tárgyalások az eladásáról.

Bár a Vörös Ördögök már egy hónappal ezelőtt is azon voltak, hogy meggyőzzék Manét arról, hogy náluk folytassa, a beszámoló szerint most a Liverpool vezeti az érte folytatott versenyt.

A 18 éves szélső november elején, a Chelsea ellen 3-0-ra elbukott Premier League-mérkőzésen kapott először lehetőséget a Wolves felnőttcsapatában, azóta 18 találkozón lépett pályára minden sorozatot figyelembe véve, ezeken két gólt és két gólpasszt jegyzett.



