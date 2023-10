A West Ham korábbi játékosa adna még egy esélyt Hazardnak

Fogadj 20-szoros szorzóval a magyar válogatott góljára a szerbek elleni Eb-selejtező mérkőzésen, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

Kevin Nolan szerint lehet még Eden Hazardban kakaó.



Természetesen továbbra is beszédtéma Angliában Eden Hazard visszavonulása, hiszen a belga a PL-ben töltötte legszebb éveit. Kevin Nolan játékosként is megtapasztalhatta testközelbő, hogy mire képes a szélső, most pedig a West Ham egyik edzőjeként nyilatkozott róla.



"Az biztos, hogy a Chelsea-ben látott Hazardot elfogadnám a West Hamben - kezdte Nolan. Ha szeretne próbajátékra jönni, biztos vagyok benne, hogy adnánk neki lehetőséget. Nem tudom a főnök - David Moyes - mit szólna ehhez, nekem nem kérdés, hogy megérné kipróbálni őt. A legszebb éveit a Premier League-ben töltötte, nagyszerű találatokat szerzett. Szomorú, hogy 32 évesen visszavonult, de hiszem, hogy még tudna segíteni csapatokon a topligákban, jópár évig. Nem lepne meg, ha hamarosan visszatérne a pályára."