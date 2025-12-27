A West Brom edzője kiakadt, szerinte egyértelműen piros lap járt volna a Styles elleni szabálytalanságért

A West Bromwich Albion vezetőedzője, Ryan Mason élesen bírálta a játékvezető döntését a Bristol City elleni 2–1-es hazai vereséget követően. A szakember szerint Anis Mehmeti szabálytalansága Callum Styles ellen „egyértelmű piros lapot” ért, a megmozdulást pedig veszélyesnek és meggondolatlannak nevezte.

A mérkőzés 16. percében Styles egy légi párharc során ütközött Mehmetivel, majd a földön maradt. Will Finnie játékvezető végül csak sárga lapot mutatott fel a Bristol City támadójának. Styles ugyan folytatni tudta a játékot, de a 77. percben Daryl Dike váltotta.

Mason a mérkőzés után a BBC Radio West Midlandsnek nyilatkozva először a vezető gól körülményeit kifogásolta:

„Az első gól egyértelmű les volt. Teljesen megváltoztatta a mérkőzés folyását, kizökkentett minket, és ez óriási akadályt jelentett.”

Az edző szerint csapata ezt követően nagy lehetőséget hagyott ki, majd jött a szerinte súlyos játékvezetői hiba:

„Rögtön utána volt egy óriási lehetőségünk, kettő az egyben mehettünk volna a kapus ellen, de nem éltünk vele. Aztán jött egy teljesen egyértelmű piros lapos szituáció, öt méterre a játékvezetőtől. Nem állította ki a játékost egy rendkívül veszélyes könyökösért, ami nagy valószínűséggel eltörte Callum Styles orrát.”

Mason nem fogta vissza magát a szabálytalanság minősítésekor sem:

„Ez egy veszélyes fault volt. Nagyon rossz, veszélyes és meggondolatlan. A múlt héten mi kaptunk piros lapot úgy, hogy a játékosunk hozzá sem ért az ellenfélhez, és azt sem vonták vissza.”

A West Brom edzője szerint a jelenlegi helyzet frusztráló:

„Úgy tűnik, most ez a tendencia. Ezeket a döntéseket gond nélkül meghozzák ellenünk, és pár napon belül valószínűleg megkapjuk a tizedik levelünket a szövetségtől, amelyben elismerik, hogy megint volt néhány óriási hiba.”

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.