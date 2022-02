A Watford vitte volna, a United nem engedte

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az előző idény vége felé úgy tűnt, a Dean Henderson lehet a Manchester United első számú kapusa, még az is felmerült, hogy a Vörös Ördögök túladnak David de Geán. A spanyol hálóőr azonban a most futó szezon eleje óta ismét régi fényében tündököl, klubja több, értékes pontot is köszönhet bravúrjainak.

Ennek egyenes következménye lett, hogy a manchesteriek saját nevelésű kapusa jóval kevesebb lehetőséget kapott idén, a Premier League-ben például egyetlen percet sem védett Henderson. A Bajnokok Ligájában és a Liga-kupában 1-1 összecsapáson védte a rekordbajnok kapuját.

Az átigazolási szezon végén a Watford dobott volna mentőövet a mellőzött kapusnak, Manchesterben azonban úgy döntöttek, nem engedik el Hendersont, akinek „szolgálataira” (legalább) további hat hónapig számítanak. A 24 éves hálóőrt a szezon végéig kölcsönbe vitték volna a Darazsak.

