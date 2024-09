A visszatérő! Pintér Attila ismét a fővárosban kaphat kispadot!

Mindenki erre várt.

Sajtóhírek szerint Pintér Attila ülhet le a Vasas kispadjára.

A Nemzeti Sport értesülései szerint Pintér Attila az első számú jelölt a Gera Zoltán távozása után új vezetőedzőt kereső Vasas FC-nél. Korábban a lap már írt róla, hogy többek között Pintér Attila is jelölt a kispadra, de Bódog Tamás és a Kecskemétet irányító Szabó István is szóba került. Mostanra tisztult a kép és a volt szövetségi kapitány a fö kiszemelt, ma már találkozott is a klub sportigazgatójaval, Nagy Miklóssal.

Pintér a 2005-06-os idényben már ült a Vasas kispadján. Illetve három bajnokin játszott náluk 1995-ben, pályafutása végén. Az sem elhanyagolható tényező, hogy a szakember fia Filip nyár óta a piros-kékek játékosa, aki idén eddig 4 alkalommal kapott lehetőséget, mindannyiszor csereként és a Budafok ellen az ő góljával nyert a fővárosi alakulat.



A Vasas Gera Zoltánnal kezdte meg a szezont, majd augusztus 21-ei leváltása után László András vette át megbízott vezetőedzőként a csapatot. Vele eddig egy győzelem és egy vereség a csapat mérlege, az angyalföldiek így a harmadik helyről várják a folytatást.