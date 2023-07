A visszatérő Laidouni üzent a Ferencvárosnak

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Hazánkba látogatott a Zalaegerszeg elleni felkészülési mérkőzésre az Union Berlin tunéziai válogatott középpályása, a korábban a Ferencvárost erősítő Aissa Laidouni.

A zöld-fehérek korábbi erőssége a fradi.hu részére adott nyilatkozatában a magyar csapatnak is üzent:

"Hello srácok! Nagyon hiányoztok! Követlek benneteket. Remélem, találkozunk a Bajnokok Ligájában. Sok szerencsét! Hajrá, Fradi!"

"Örülök, hogy visszatérhettem Magyarországra és játszhattam a Zalaegerszeg ellen. Hálás vagyok a szurkolóknak, akik énekelték a nevemet, szeretettel fogadtak. A Ferencváros meccseit nyomon követem, a legutóbbi döntetlent is láttam. Tartom a kapcsolatot a korábbi társakkal, az edzőnkkel és Hajnal Tamás sportigazgatóval is. Hat hónap elteltével egyre jobban érzem magam Berlinben is, kiteljesedik az életem" - mesélte a középpályás.

Laidouni emellett honfitársától, a Ferencváros által a közelmúltban leigazolt Mohamed Ali Ben Romdanról is beszélt:

"Sokat beszéltem Ben Romdannal, mielőtt a Ferencvároshoz érkezett, a klubról, a szurkolókról, a csapatról. Boldog vagyok, hogy újabb tunéziai játékos szerepelhet a Ferencvárosban. Ő nagyon jó futballista, igazi topjátékos. Remélem, sikeres lesz a csapattal" - mondta el róla.