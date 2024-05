A Villareal megmutatta, háromgólos hátrány után is lehet pontot csenni a Real Madridtól

Arda Güler sziporkázott, de Alexander Sorloth lett a meccs embere.

Véget ért a spanyol La Liga 37. fordulója - a Real Madrid háromgólos előnyt herdált el, a Barcelona és a Girona is nyert, ami azt jelenti, hogy az utolsó bajnoki előtt eldőlt az első három hely sorsa.

Carlo Ancelotti lélekben készülődhet már a június elsejei Bajnokok Ligája-döntőre, míg játékosait fizikálisan szeretné felkészíteni a találkozóra. Azonban még két bajnoki mérkőzés hátra volt a Real Madridnak, amely már fordulókkal ezelőtt bebiztosította a bajnoki címet. Több cserejátékos is helyet kapott a Villareal ellemi kezdőben, azonban az első félidőben úgy nézett ki ez sem zökkentette ki a csapatot. A fiatal Arda Güler kulcsjátékosnak bizonyult, két találatot is szerzett a vendég alakulatnak, mellette pedig Lucas Vazquez és Joselu is felkerült a góllövők közé. Az egyetlen hazai találatot Alexander Sorloth szerezte az első játékrészben. A fordulás után azonban a norvég csatár a hátára vette a Sárga Tengeralattjárót és még három gólt vágott Andriy Lunin kapujába, ezzel 4-4-re alakítva a végeredményt.

Habár nem volt hasonlóan gólzáporos, a Barcelona-Rayo Vallecano találkozó, azonban a gránátvörös-kékeknek sikerült egy magabiztos háromgólos győzelmet aratniuk egy Robert Lewandowski találat és egy Pedri dupla révén. A csapatot az sem viselte meg, hogy az utóbbi napokban újra megkérdőjeleződött Xavi Hernández sorsa a kispadon. A Barcelona nagy pontvadászatban volt a szezon véghajrájában a Gironával, amely szintén szeretett volna felérni a tabella második fokára. A kisebbik katalán alakulat 3-1-re nyert idegenben a Valencia vendégeként, azonban már biztosra vehető, hogy idén a harmadik helyen végeznek a La Ligában.