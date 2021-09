A világfutball legeredményesebb futballistája csapat nélkül maradt

Dani Alves nem talált magának csapatot.

Daniel Alves, a Barcelona, a Juventus és a PSG korábbi játékosa az év végéig klub nélkül marad ─ értesült róla az MTI. Alves azonban a közösségi oldalán leszögezte, hogy 38 éves kora ellenére még nem szándékozik felhagyni a futballal, és vissza fog térni.

A Brazil védő a múlt héten távozott a Sau Paulótól, hiszen a klub 2 millió dollárral tartozott neki, így a szerződése értelmében felbonthatta velük kontraktusát. A brazil média a Fluminensével és a Flamengóval is összehozta a rutinos játékost, azonban a védő egyik csapattal sem tudott megegyezni, mielőtt péntek éjjel lezáródott volna átigazolási időszak Brazíliában.

A 38 éves védő a világfutball legeredményesebb futballistája, 20 éves karrierje során 43 kupát szerzett, 5-öt a Sevillával, 23-at a Barcelonával, duplázott a Juventussal a 2016–17-es szezonban, és a PSG-vel is hatszor álhatott a dobogó legfelső fokára, mielőtt 2019-ben hazatért volna Brazíliába, hogy a Sao Pauloban játszhasson. A válogatottban sem kerülték el a sikerek, tagja volt a 2007-ben és a 2019-ben Copa América győztes csapatnak, valamint 2009-ben és 2013-ban a Konföderációs kupát is is sikerült elhódítania a Selecaóval, és tagja volt a 2021-ben Olimpiai játékokat nyert csapatnak is. Pályafutása során védő létére 74 gólt szerzett, és több mint 100 gólpasszt osztott ki, többet, mint a két volt Barcelonai csapattársa, Xavi és Iniesta.

