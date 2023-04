A világbajnoki bronzérmes svéd focista büszke a magyar gyökereire

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Büszke a magyar gyökereire és éppen egy magyar származású játékos miatt lett Everton-drukker, illetve Détári Lajos volt az egyik kedvenc futballistája Anders Limparnak, aki a svéd válogatottal 1994-ben világbajnoki bronzérmet nyert.

Az 57 éves futballista, akinek édesapja Jánosházán született, az M4 Sport Nemzeti Sporthíradó című műsorában csütörtökön elmondta, ő maga legutóbb négy évvel ezelőtt, 2019 januárjában járt a Vas vármegyei városban.

Limpar karrierje legsikeresebb időszakát az Arsenalnál töltötte, a londoni csapattal bajnoki címet és FA Kupát is nyert, a svéd válogatottban 58 mérkőzésen lépett pályára és 6 gólt szerzett.

A nemzeti csapattal az 1994-es világbajnokságon érte el legnagyobb sikerét, az Egyesült Államokban rendezett tornán bronzérmet nyert a Tomas Brolinnal, Kennet Andersonnal és Henrik Larssonnal felálló együttessel.

"Az 1992-es Európa-bajnokságot Svédországban rendezték, így nem kellett selejtezőket játszanunk. Éppen ezért így bőven volt ideje összeszokni a csapatunknak, az egy fantasztikus időszak volt a svéd válogatott életében"

- mondta Limpar, aki 1992-ben és 1993-ban is pályára lépett a magyarok ellen, utóbbi találkozót a Népstadionban 2-0-ra nyerték a vendégek, a magyar rokonok pedig természetesen a helyszínen látták az összecsapást.

A magyar futballal kapcsolatban a korábbi kiváló játékos megjegyezte, mindig is figyelemmel kísérte a válogatott teljesítményét, és ugyan voltak kisebb fellángolások a korábbi évtizedekben, véleménye szerint a hatvanas évek óta nem volt olyan jó a nemzeti csapat, mint jelenleg. Megjegyezte, bízik benne, hogy a svéddel egyetemben a magyar válogatott is kijut a jövő évi Európa-bajnokságra, és erre jó esélye is van.

Hozzátette, szerinte az élbajnokságok csapatai jól járnának a magyar játékosok szerződtetésével, ugyanis amellett, hogy képzettek, "olcsók is", hiszen amíg egy magyar futballistáért két-három millió fontot kell fizetni, addig egy ugyanolyan képességű angol játékosért akár 50 millió fontot is elkérhetnek a nemzetközi piacon.

Limpar az interjúban nosztalgiázott is, felelevenítette, hogy édesapja iránymutatása alapján lett Váradi Imre, az Everton magyar származású futballistájának, így a liverpooli klubnak is a nagy rajongója.

"Emlékszem, amikor az Arsenalnál bemutattak az újságírók előtt, arról kérdeztek, hogy biztosan az Ágyúsoknak szurkolok, viszont én azt válaszoltam, hogy Everton-drukker vagyok. Gyönyörű időszakot töltöttem az Arsenalnál és a mai napig a szívemben van a klub, de ettől függetlenül az Everton áll hozzám közelebb"

- fogalmazott Limpar. Mint elmondta, az Arsenal jelenlegi sikereinek - a gárda vezeti a Premier League-et és 19 év után jó esély van arra, hogy bajnokságot nyerjen - kulcsa Mikel Arteta vezetőedző, akivel a közelmúltban volt alkalma beszélgetni. Lenyűgözte, hogy a fiatal spanyol tréner minden játékosával kiváló kapcsolatot ápol, és tanítványainak külön-külön mondja el a feladataikat.

Limpar arról is beszélt, hogy Diego Maradonát tartja minden idők legjobb futballistájának - otthonában egy bekeretezett képet is őriz, amely róla és az argentin zseniről készült, amikor ő az olasz Cremonesében, Maradona pedig a Napoliban futballozott -, ebből a korszakból pedig a magyarok közül Détári Lajos játékát csodálta.

Az egykori középpályás mentorálta többek között Gyökeres Viktort is, a szintén magyar származású, az angol másodosztályban érdekelt Coventry svéd válogatott támadóját, aki véleménye szerint jövőre biztosan Premier League-ben játszik, és meg is állja majd a helyét, talán éppen az Evertonban.

Forrás: MTI

