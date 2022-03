A világ 20 legnagyobb futballstadionja

Meccsre menni szinte mindig felejthetetlen élmény, amit még különlegesebbé tesz a szurkolók által teremtett atmoszféra, a meccsek előtti izgalom, és természetesen a stadionok hatalmas mérete és szépsége is.

A labdarúgás lenyűgöző stadionok sokaságával büszkélkedhet, köztük olyan legendás helyszínek is vannak, mint az angol válogatott otthona, a londoni Wembley Stadion, vagy a barcelonai Camp Nou, amelyek a világ leghíresebb stadionjai közé tartoznak.

A Goal most áttekinti a világ 20 legnagyobb stadionját a befogadóképességük alapján.

Meglepő, de a bolygó legnagyobb stadionja az észak-koreai Rungrado 1st of May Stadium, más néven a Május Elseje Stadion, amely az ország hivatalos álláspontja szerint 150 000 fő befogadására alkalmas, a valós befogadóképessége azonban 114 000 alatt van, de még így is veri az egész mezőnyt.

A Május Elseje Stadion első eseménye 1989-ben a 13. Fiatalok és Diákok Világfesztiválja volt, de otthont adott például a 2018-as Korea-közi csúcstalálkozónak is.

A második helyezett az ausztráliai Melbourne Cricket Ground, a dobogó harmadik fokára pedig a Barcelona otthona, a Camp Nou fért oda.

A dél-afrikai FNB Stadion, amely a 2010-es világbajnokság több mérkőzésének, köztük a döntőnek is otthont adott, szintén bekerült a legjobb 10 közé.