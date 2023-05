A vezérigazgató elárulta, miért "csak" ennyi magyar játékos van a Ferencvárosban

Orosz Pál a bajnoki cím fontosságáról és Lisztes Krisztián berobbanásáról is beszélt.

A Ferencváros vezérigazgatója, Orosz Pál a Sportrádió Hazafutás című műsorában a zöld-fehérek sorozatbeli ötödik bajnoki címéről, jövőbeli céljairól és Lisztes Krisztián berobbanásáról beszélt.

Orosz Pál beleállt a kérdésbe, hogy a csapat sokak szerint "túl sok" légiósáról beszéljen, és ismertette álláspontját:

"Sokszor megkapjuk, hogy nincs magyar a Ferencvárosban. Igenis van magyar a Ferencvárosban, akik jó kvalitásúak, de azt is mindig elmondom, hogy a Fradinak az a missziója, hogy a magyar labdarúgást megfelelően képviselje a nemzetközi porondon, és ha az adott posztra nincs megfelelő magyar játékos, vagy nem megfizethető, akkor igazolunk külföldi játékost."

A sportvezető rendkívül büszke rá, hogy a csapat zsinórban ötödik alkalommal is elhódította a magyar bajnoki címet:

"Ez egy olyan fantasztikus érzés, amit nehéz megszokni. Édesapám révén fradista múlttal rendelkezem és az, hogy az ember ennek részese lehet, az önmagában rendkívül megtisztelő. Először is egy bajnoki címet megnyerni nagyon nehéz, majd megtartani még nehezebb és aztán ötödjére a legnehezebb, mert az a természetes, hogy mindenki a regnáló bajnokot szeretné megverni. 110 éve fordult elő, hogy a Fradi egymás után ötször bajnok tudott lenni. Mi itt most nem szándékozunk megállni, szeretnénk ezt a sorozatot folytatni, ezért dolgozunk" - tette hozzá Orosz Pál.

"Persze, ahhoz képest, hogy volt 16, és abból lett 6, az nem volt jó érzés, de nekem egy pillanatig nem jutott eszembe, hogy ez a bajnoki cím elmehet" - jegyezte meg a csapat tavaszi hullámvölgye kapcsán.

Az elmúlt hetekben nagyszerűen teljesítő ifj. Lisztes Krisztiánról Orosz elmondta, hogy "Krisztián még csak most lett 18 éves. Azt kértem mindenkitől, hogy nem szabad őt túlsztárolni, nem szabad elnyomni. Pontosan tudja, mire van szüksége ahhoz, hogy ilyen tempóban fejlődjön tovább. Szerencsére nagyon jó karakter, aki ha továbbra is ilyen jól és komolyan dolgozik, akkor hasonló karriert futhat be, mint az édesapja."

