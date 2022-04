A vb-sorsolás nyertesei és vesztesei

A világbajnokság kezdete előtt hét hónappal kisorsolták a csoportokat. Az gyorsan kiderült, hogy a négyesek közül az egyik sem érdemli ki a halálcsoport meghatározást. A Goal összegyűjtötte a sorsolás nyerteseinek és veszteseinek listáját.

Nyertes - Anglia

Gareth Southgate csapata négy évvel ezelőtt az elődöntőbe jutott Oroszországban és most is abszolút favorit a B-csoportban.

Egyelőre persze csak két ellenfele van az együttesnek, hiszen nem tudni, hogy a skót, wales-i, ukrán háromasbók ki kerül be negyedikként a kvartettbe, de így sem túl erős ez a négyes.

Irán még sosem jutott tovább a csoportból világbajnokságon és vélhetően nem ez lesz az első olyan verseny, amelyen megszakad ez a rossz sorozat.

Az Egyesült Államok más kérdés. Az angolok egyik legrosszabb emléke az ellenféllel kapcsolatban az 1950-es világbajnokság, amikor az amerikai együttes legyőzte a szigetországi együttest. Az USA csapata tehetséges játékosokból áll, ám végül csak jobb gólkülönbségének köszöhetően tudta kvalifikálni magát a világbajnokságra.

Vesztes - Katar

A házigazda együttes először vesz részt világbajnokságon és már a csoportból sem lesz könnyű továbbjutnia.

A nyitómeccsen mindjárt a Dél-Amerikából érkező Ecuador ellen lép pályára a vendéglától. Ez talán tekinthető kötelező győzelemnek is, de ezt már sokkal nehezebb meccsek követik.

Előbb Sadio Mané Szenegálja, majd Hollandia ellen játszik a 2019-es Ázsia Kupa-győztes. Egyik találkozónak sem az esélyese.

Who is going to win the World Cup? 🏆 pic.twitter.com/FgZdaz7YpG — GOAL (@goal) April 1, 2022 Nyertes – Franciaország

A brazilok 1962-es győzelme óta egyeteln válogatott sem tudta megvédeni a világbajnoki címét, Franciaország most erre készül.

Ebben a sorsolásuk is segít nekik, hiszen a játékosként is csúcsra érő Dider Descgamps együttese könnyű négyesbe került.

A kékek második meccse Dánia ellen lesz, talán ez lesz számukra a legnehezebb, hiszen Tunéziával szemben kötelező a sima győzelem, az pedig lényegében mindegy, hogy a csoport még szabad helyére Peru, Ausztrália vagy az Egyesült Arab Emírségek érkezik.

Vesztes – Brazília

Ha nagyon ki kell osztani a halálcsoport meghatározást, akkor esetleg a brazilok négyesére lehet rásütni.

A gárda a sorsolások alkalmával mindig azzal a veszéllyel néz szembe, hogy két európai csapatot kap a négyesébe.

Ez most is megtörtént és a helyzet nem is egyszerű, hiszen az egyik az a Szerbia, amely a selejtezőben megelőzte Portugáliát. A másik pedig Svájc, amely az Európa-bajnok olaszok előtt végzett a kvalifikáció során.

Az Algériát kiejtő Kamerun elleni találkozó sem lesz egyszerű, így a braziloknak már az első meccstől kezdve jó formában kell futballozniuk.

Nyertes – Belgium

Ez is egy olyan torna lesz, amely előtt azt mondjuk, hogy belga aranygeneráció utolsó esélye egy nagy győzelemre. Még akkor is, ha a brazil válogatott épp most taszította le a világranglista első helyéről az együttes.

Az valószínű, hogy Kevin De Bruyne, Eden Hazard és Axel Witsel utoljára szerepel ilyen nagy versenyen, hiszen mindannyian elmúltak már 33 évesek.

A belgák jelentős része nagy sikereket ért el a klubjában, de a válogatottban egyelőre nincs jelentős eredményük, ám még egy sanszuk lesz.

Kanada, Marokkó és Horvátország nem nehezítheti meg külünösebben a csapat dolgát, a torna igazán majd a 16 között kezdődik a belgáknak.

Vesztes – Uruguay

A H-csoportban szereplő együttesben vélhetően utoljára láthatjuk majd nagy tornán Edinson Cavanit és Luis Suárezt.

Utóbbi volt a hős, amikor 12 évvel ezelőtt az utolsó pillanatban szerzett góllal a válogatott kiejtette Ghánát, amellyel most a csoportban ismét találkozhat. Az afrikai együttes hajtja a visszavágás vágya.

Szintén utoljára szerepel világbajnokságon Cristiano Ronaldo, így nagy harc lesz az Uruguay elleni meccsen a továbbjutásért.

A csoport negyedik tagja Dél-Korea, amely biztosan megnehezíti majd minden ellenfél dolgát.

