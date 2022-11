A vb-n duplázó koreai válogatott támadó iránt érdeklődik a Ferencváros

A Ghána ellen két gólt is szerző Cso Ku Szung a magyar bajnoknál köthet ki, de az olasz élvonalból is figyelik.

Második lett hazája góllövőlistáján, majd a vb-n is kétszer eredményes volt Cso Ku Szung. A Csonbuk Motors 24 éves, 188 centiméteres támadójára több klub is felfigyelt, legutóbb a Ferencváros érdeklődéséről számoltak be nemzetközi források.

Történt ugyanis, hogy a Dortmund egykori játékosa, Li Jong Pjo egy koreai lapnak arról beszélt, hogy egy volt csapattársa, aki jelenleg sportigazgatóként dolgozik, érdeklődött nála Cso képességeiről. Az ulloi129.hu értesülései szerint ez a sportigazgató vagy Sebastian Kehl vagy Hajnal Tamás lehetett, de az NSO már arról ír, hogy az FTC volt az a csapat, amely felvette a kapcsolatot a játékos képviselőivel, de ajánlattétel még nem történt.

Érdemes lesz azonban igyekeznie a Ferencvárosnak a tárgyalásokkal, ugyanis a gólérzékeny támadó iránt az olasz élvonalból is érdeklődnek klubok.

