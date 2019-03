A United megküzdene a PSG-vel Jadon Sanchóért

Nagyon kapós lett a fiatal tehetség.

Úgy tűnik, hogy a Borussia Dortmund angol támadója iránt egyre több európai topklub érdeklődik.

Most a The Telegraph cikkezik arról, hogy a Manchester United is beszállna a 18 éves játékosért folytatott harcba.

A Vörös Ördögök mellett ugyanis a Paris Saint-Germain is élénken érdeklődik érte, és PSG akár már a nyáron vinné a francia fővárosba Sanchót.

A lap értesülése szerint azonban a Unitednek alaposan a zsebébe kéne nyúlnia a tinédzserért, ugyanis bő egy év alatt, amióta a Manchester City-től a Dortmundba került, rendesen megnőtt az ázsiója, és mintegy 100 millió fontot is elkérhetnek a játékosért, akinek 2022 nyaráig szól a szerződése jelenlegi klubjához.

Sancho fiatal kora ellenére kiváló idényt fut, hiszen minden versenysorozatot figyelembe véve 32 meccsen 9 gólt, és nem kevesebb mint 14 gólpasszt jegyzett.

A fiatal tehetség ráadásul 2018-ban már az angol felnőtt válogatottban is bemutatkozhatott, sőt, már háromszor is magára ölthette Anglia nemzeti együttesének mezét.

