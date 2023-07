A United kész ajánlatot tenni Rasmus Højlundért

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Éleződik a versenyfutás a dán támadóért.

Fabrizio Romano értesülései szerint a Manchester United hamarosan hivatalos ajánlatot tesz az Atalantának Rasmus Højlundért. A vörös ördögök már korábban megegyeztek a játékossal a személyes feltételekben, ám tudomásukra jutott, hogy a PSG is beszél a dán menedzsmentjével.



Az Atalanta tavaly igazolta le a támadót 17 millió euróért, most jelentősen nagyobb összeg ütheti a markukat. Højlund az előző szezonban 9 gólt szerzett a Serie A-ban.



Köztudott tény, hogy a United és a PSG is középcsatárt keres, utóbbi már Dusan Valhovic-ot és Harry Kane-t is megkörnyékezte.