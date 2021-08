A Tottenham elhappolta az Arsenal elől az Inter csatárját

Sajtóhírek szerint Lautaro Martínez a Tottenhamben folytatja.

A The Times információi szerint a Tottenham is beszállt a Lautaro Martínezért vívott küzdelembe. Sőt a lap úgy tudja, hogy az észak-londoniak már meg is egyeztek az Interrel, az argentin támadó 60 millió fontért fog a szigetországba költözni A Spurs ezzel a városi rivális Arsenalt előzte be, az ágyúsok már korábban bejelentkeztek az Inter csatáráért, de úgy látszik alul maradtak a sarkantyúsokkal szemben.

Jelenleg úgy tűnik, hogy nem Harry Kane helyére, hanem mellé igazolja a Tottenham Martínezt, mivel az angol csatár még mindig a Spurs játékosa.

A 23 éves argentin 2018-ban közel 23 millió euroért érkezett hazájából, a Racing Clubtól Olaszországba, és az elmúlt 3 idényben 132 mérkőzésen összesen 49 gólt szerzett. Az előző szezonban élete lejobb idényét futotta, 38 bajnoki találkozón tizenhétszer mattolta az ellenfelek hálóőreit, ezzel nagyban hozzásegítve az Intert a bajnoki címhez.

