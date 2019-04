A Tottenham klasszisa a Manchester United célkeresztjében

A Vörös Ördögök a dán focistát nézték ki maguknak.

Az Evening Standard cikkezett ma arról, hogy a szeretné megkaparintani a nyáron Christian Eriksent.

Az angoloknak azonban nem csak a dán klasszis jelenlegi klubjával, hanem a Real Madriddal is meg kell küzdeniük, hiszen a blancók is nagy igazolásokat terveznek a nyárra, és a kívánságlistájukon szerepel Eriksen is.

Nem lesz könnyű dolga a Unitednek, hiszen a most 70 ezer fontos heti fizetésű játékosnak a Tottenham egy új szerződés keretében akár meg is duplázná a bérét, ezzel próbálva marasztalni őt Londonban.

Eriksen jelenlegi kontraktusa még bő egy évig, 2020 nyaráig köti a Spurshöz, azaz ha a Tottenham nagyot szeretne szakítani az esetleges eladásából, akkor az idény végén érdemes lenne valamelyik kérővel megállapodniuk.

Bonyolítja a helyzetet az, hogy feltehetően a Manchester Unitedtől távozik Paul Pogba, aki ugyancsak a Real Madridba tarthat.

A Spurs menedzsere, Mauricio Pochettino a keddi, Brighton elleni bajnoki után ugyan azt mondta, hogy szeretné, ha Eriksen maradna a klubnál, de ha olyan ajánlat érkezik, amelyről érdemes tárgyalni, akkor nyitottak bármire.

Eriksen távozása komoly érvágás lenne a londoniaknak, hiszen ahogy a csapat, úgy ő is nagy idényt fut, ugyanis a játékmester a PL-ben, a BL-ben és a Ligakupában 9 gólt szerzett és 17 gólpasszt is kiosztott.

