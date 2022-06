A Tottenham is beállt a sorba – a Spurs is akarja a Eriksent

Immár négy Premier League-klub tett ajánlatot a dánért.

Egy évvel ezelőtt, amikor az Európa-bajnokságon szívrohamot kapott, talán ember nem volt a földön, aki azt gondolta volna, hogy Chrisitan Eriksenért egy év múlva a világ legerősebb bajnokságának csapatai állnak majd sorba. Jó, talán egy volt: Christian Eriksen.

A dán az Interben nem folytathatta, így félszezonra aláírt a Brentfordhoz, melyben pazar tavaszt produkált. Nem véletlen, hogy a dán vonalat igen csak erőltető Darazsak szívesen látnák őt a jövőben is. De egy ideje már hallani a Manchester United érdeklődéséről is, sőt, a Vörös Ördögök ajánlatot is tettek Eriksennek, aki jelenleg szabadon igazolhatóként bárkivel tárgyalhat.

Az Everton ajánlata nyilván megtisztelő, de egészen kevés az esély arra, hogy Eriksen Liverpoolban folytassa. Sokkal nagyobb, hogy visszatérjen Tottenhamhez, ahol remek éveket töltött, de ennél is sokkal többet nyomhat a latban, hogy Christian Eriksen ismét együtt dolgozhatna Antonio Contéval.

