A Tottenham elhappolhatja azt a középpályást, akit a Newcastle Szoboszlai helyett igazolna le

A nyáron ismét összecsap egymással a Tottenham Hotspur és a Newcastle United, na nem a BL-helyek valamelyikéért, hanem a kieső Leicester City sztárjáért, James Maddisonért.

A Newcastle a nyáron mindenképpen meg szeretné erősíteni a középpályáját, a Szarkák kívánságlistáján több játékos neve is szerepel.

Fabrizio Romano információi szerint Sandro Tonali már mindenben megegyezett a fekete-fehérekkel, az AC Milan középső középpályása 70 millió euróért vált klubot. A Newcastle a 23 éves olasz játékoson kívül még James Maddisonért és Szoboszlai Dominikért is versenyben van, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy a Tonali transzfer teljes mértékben lefoglalta az angolokat, és a Tottenham Hotspur ezt kihasználva beelőzte a Szarkákat a Leicester támadójáért vívott harcban.

Az olasz átigazolási guru szerint a Spurs minden erejével azon dolgozik, hogy az angol válogatott szélső az észak-londoniakat válassza, a hírek szerint a Sarkantyúsok hamarosan ajánlatot tesznek az elvágyódó játékmesterért.

Közbeszólhat az FFP

A Newcastle-nek keményen meg kell húznia a gatyaszárat ezen a nyáron, hiszen a Financial Fair Play (FFP) szigorú szabályai miatt maximum 150 millió eurót költhetnek átigazolásokra, és ennek az összegnek közel a fele már el is ment Tonallira. Tehát bármennyire is gazdag az angol klub, választaniuk kell, vagy belemennek egy licitháborúba James Maddisonért – akinek a kikiáltási ára 50 millió font –, vagy kifizetik Szoboszlai Dominik 70 millió eurós kivásárlási árát az RB Leipzignek.