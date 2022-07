A török sajtó szerint eldőlt Boli sorsa

Már péntek este.

Franck Boli remek formában kezdte a szezont, a Ferencváros valamennyi Bajnokok Ligája selejtezőjén pályára lépett, ezeken egy gólt szerzett. Az elefántcsontparti játékosért időközben a török Gaziantep kezdett el érdeklődni.

A hírek szerint a két klub között el is indult a párbeszéd Boli jövőjével kapcsolatban, és az török sajtó szerint tegnap este el is dőlt a csatár sorsa, mert eddig várt a kérő, hogy választ kapjon a legvégső ajánlatára. Az ulloi129.hu azonban úgy tudja, hogy ez a bizonyos végső ajánlat nem futott be a Ferencvároshoz.

