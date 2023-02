A török élvonalból igazolt középpályást a Ferencváros

A magyar bajnoki címvédőnél folytatja pályafutását a 24 éves francia-algériai középpályás, Mehdi Boudjemaa.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Ferencváros hivatalos oldalán jelentette be, hogy szerződtette a török élvonaltól visszalépő Hataysportól távozó Mehdi Boudjemaát. A 24 éves védekező középpályás Franciaországban ismerkedett meg a labdarúgással, az EA Guingamp csapatánál mutatkozott be a felnőttek között, majd többször is kölcsönadták, mígnem 2021-ben a török élvonalba került.

„Ismerjük a Hatayspor csapatát, jó a kapcsolatunk velük. A vezetőedzővel volt találkozónk is novemberben, figyeltük a csapatuk játékát, ismertük Mehdit. Amikor a sajnálatos természeti katasztrófa bekövetkezett, úgymond készenlétben voltunk, figyeltük, hogy adott esetben olyan szituáció alakulhat-e ki, amikor reagálni tudunk. Mehdi személyében egy nagyon pozitív, jó stílusú középpályást tudhatunk a csapatunkban. Nagyon örülök, hogy sikerült véglegesítenünk ezt az átigazolást” – mondta Hajnal Tamás, az FTC sportigazgatója.

Mehdi Boudjemaa a korábban Varga Kevint is foglalkoztató Hatayspornál összesen 50 alkalommal lépett pályára, és a Transfermarkt adatai alapján 100 ezer euró ellenében a szezon végéig, kölcsönbe érkezett a magyar bajnokság listavezetőjéhez.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Ferencváros-Kecskemét bajnokin a hazaiak győzelme 1.30, a döntetlen 5.50, a vendégsiker 10.00-szeres szorzóval fogadható. (x)