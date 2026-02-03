A The Athletic a legjobbak üzletek közé sorolta listáján Tóth Alex leigazolását

A The Athletic rangsort készített a 2026-os januári – illetve részben februári – átigazolási időszak legjobban sikerült üzleteiről. A lista nem a játékosok abszolút tehetségét méri, hanem azt vizsgálja, mennyire volt költséghatékony az igazolás, milyen fontos szerepet tölthet be az adott futballista új csapatában, illetve hogy egy sürgető hiányposztra érkezett-e. Az utánpótlásba szerződtetett játékosok és a csak nyáron életbe lépő megállapodások nem kerültek be a rangsorba, amely összesen 32 átigazolást tartalmaz.

A listán az előkelő ötödik helyen végzett Tóth Alex, aki Ferencvárosból igazolt a Bournemouthhoz. A lap kiemeli, hogy Tóth rendkívül magasra értékelt tehetség, tavaly Golden Boy-jelölést kapott, és egy magas, technikás, sokat mozgó középpályás, aki számos szempontból beleillik az „újabb, a Bournemouth által felfedezett gyöngyszem” narratívájába.



A lista első 10 helyezettje:

