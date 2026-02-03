A The Athletic a legjobbak üzletek közé sorolta listáján Tóth Alex leigazolását

A The Athletic rangsort készített a 2026-os januári – illetve részben februári – átigazolási időszak legjobban sikerült üzleteiről. A lista nem a játékosok abszolút tehetségét méri, hanem azt vizsgálja, mennyire volt költséghatékony az igazolás, milyen fontos szerepet tölthet be az adott futballista új csapatában, illetve hogy egy sürgető hiányposztra érkezett-e. Az utánpótlásba szerződtetett játékosok és a csak nyáron életbe lépő megállapodások nem kerültek be a rangsorba, amely összesen 32 átigazolást tartalmaz.
A listán az előkelő ötödik helyen végzett Tóth Alex, aki Ferencvárosból igazolt a Bournemouthhoz. A lap kiemeli, hogy Tóth rendkívül magasra értékelt tehetség, tavaly Golden Boy-jelölést kapott, és egy magas, technikás, sokat mozgó középpályás, aki számos szempontból beleillik az „újabb, a Bournemouth által felfedezett gyöngyszem” narratívájába.
A lista első 10 helyezettje:
- Marc Guéhi (angol, Crystal Palace – Manchester City)
- Douglas Luiz (brazil, Juventus – Aston Villa, kölcsön)
- Antoine Semenyo (ghánai, Bournemouth – Manchester City)
- Oscar Bobb (norvég, Manchester City – Fulham)
- Tóth Alex (Ferencváros – Bournemouth)
- Conor Gallagher (angol, Atlético Madrid – Tottenham Hotspur)
- Rayan (brazil, Vasco da Gama – Bournemouth)
- Angel Gomes (angol, Marseille – Wolverhampton Wanderers, kölcsön)
- Pablo Felipe (brazil, Gil Vicente – West Ham United)
- Valentin Castellanos (argentin, Lazio – West Ham United)
A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is!