A tervek már készek, az Újpest leendő stadionja még a Ferencvárosét is űberelné

A tulajdonosváltás óta komoly változásokon esett át az UTE, de java még csak következhet.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

A MOL-csoport márciusi tulajdonosi megjelenése óta régi fényéhez hasonló szereplést kezd mutatni a fővárosi lila-fehér alakulat.

Óriási változáson esett át a játékoskeret, ráadásul egyre jobb és látványosabb futballt produkálnak a bajnokságban, ám az új vezetőség továbbra is türelemre int, és azt ígérik, 3-4 éven belül az ősi rivális szintjére emelik a klubot eredményekben.

Azonban a fejlődéshez elengedhetetlen a megfelelő infrastruktúra is, ami a klubelnök, Ratatics Péter szerint a több mint száz éves alapokon álló Szusza Ferenc Stadion már nem képes kielégíteni:

„Azt, hogy kell új stadion, senki sem vitatja. Ha pedig kell, akkor lesz is. Mikor? Három év múlva! Nagyjából egy év lesz a tervezés, és két év a kivitelezés, a 2027-es idény rajtjára tervezzük átadni. És hol lesz? Biztos, hogy Újpest közigazgatási határain belül. Az is lehet, hogy a jelenlegi stadion helyén, a Megyeri úton”

Két opció jöhet szóba: Az egyik, a már fent említett, de a másik sem igényel negyedik fal áttörést egy negyedik fal áttörésben (az összesen 16 fal lenne – a szerk.).

Tehát a másik lehetőség az Újpest és Rákospalota határán lévő Tungsram-gyárhoz tartozó terület. Ez a hírek szerint Hernádi Zsolt MOL-vezér tulajdonában van.

A Sportal.hu még egy neve elhallgatását kérő érintettet is megszólaltatott ezzel kapcsolatban:

"Az Újpest asztalán ott vannak a projektek, amit a Mol képviselői már prezentáltak is. Egyelőre annyi tűnik biztosnak, hogy egy megközelítőleg 25 ezres stadion fog épülni, nyilván hogy a Groupamánál ha csak egy kicsivel is, de nagyobb legyen, viszont az, hogy pontosan hol, továbbra is nagy kérdés. Tudni kell, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója kiemelt beruházásként tartja számon a projektet, tehát a pénz nem akadály. A Tungsram telephelye egy jó alternatíva lehet. Adottak a feltételek, hely van bőven, ráadásul a 14-es villamos és a vasútállomás biztosítaná a kötöttpályás közlekedést, amire kiemelt figyelmet szentelnek a projektvezetők.”

Mindezek fényében izgatottan várjuk az újabb fejleményeket és nagy várakozással állunk az elkövetkezendő 4 év elé, ugyanis ez véget vethetne a Ferencváros egyeduralmának és a magyar klubfutballnak új lendültet adhat egy olyan ellenfél, aki a nemzetközi porondon is állandó résztvevő lehet.