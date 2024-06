A teljes székesfehérvári stáb Újpesten köthet ki

Az elmúlt napokban felpörögtek az események a lila-fehéreknél - több érkező, most pedig célegyenesben az edzőváltás.

Fogadj 20-szoros szorzóval a magyar válogatott góljára Svájc ellen az Európa-bajnokságon, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

A csakfoci.hu értesülései szerint hamarosan bejelentheti az Újpest az új trénerét, aki nem más, mint Bartosz Grzelak, aki viszont nem egyedül érkezne.

A cikk lejjebb folytatódik

A legújabb hírek arról szólnak, hogy a Fehérvár edzője úgy érkezne meg a fővárosba, hogy vinné majdcsaknem az egész stábot magával.

Az egyezkedés a csakfoci.hu szerint ugyanis már arról zajlik, hogy pontosan kiket tudna magával csábítani Fehérvárról a IV. kerületbe. A hírek szerint az asszisztensedző és az erőnléti edző is átigazolhat, de az is elképzelhető, hogy a kapusedző is vele tartana.

Jelenleg Grzelaknak Johan Sandahl a pályaedzője a Fehérvárnál, az erőnléti edző Száraz Ádám, míg a kapusokkal Elbert András foglalkozik.