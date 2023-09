A szerbek szerint tiszteletlenek voltak a magyarok, Rossi válaszolt

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A magyar válogatott 1-0-ás hátrányból felállva Varga Barnabás és Willi Orbán góljaival megfordított a Szerbia elleni Európa-bajnoki selejtező mérkőzést. A keret nagy ünneplésben volt a Rajko Mitić stadion öltözőjében, amelyet igen felháborítónak tartott a szerb sajtó.

A szerb informer.rs szerint az ünneplést kicsit túlzásba vitte a magyar válogatott a mérkőzés után. Az öltözőben olyan hangosan szólt a zene, hogy azt még az interjúzónában is lehetett hallani, amit egy videóban be is mutat a lap, hogy a Döndi Duó muzsikájára énekeltek a labdarúgók. Hozzáteszik, nem vitás, hogy a diadalt ünnepelni kell, de tisztelni kell a házigazdát és az ellenfelet is, amit véleményük szerint a magyar sportolók nem tettek meg.

Marco Rossi szövetségi kapitányt is megkérdezték az esetről a Csehország elleni barátságos mérkőzés előtt.

„Ez úgy butaság, ahogy van. Remélem, ez a fajta kritika csak a sajtóban jelent meg, nem a játékosok vagy a stáb mondta ezt. Ők is tudják, hogy lehet ünnepelni egy győztes mérkőzés után. Mindig megtartottuk az ellenfél iránti tiszteletet, sohasem túloztuk el az ünneplést. Mindig mindenkit tiszteletben tartunk”

– válaszolt a ma 59 esztendős szakember.

A magyar válogatott holnap 18:00-tól játszik a Puskás Arénában Csehország ellen.

Forrás: M4 Sport, NSO