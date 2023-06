A szaúdi sportminiszter már szinte bejelentette Messi és Benzema érkezését!

De a hivatalos bejelentésekre még várni kell.

Jelenleg Karim Benzema és Lionel Messi jövőjét illetően is bizonytalanság van. Több hír is felmerült a következő klubjukat illetően, de most igen magas pozícióban lévő embertől érkezett egy válasz.

Szaúd-Arábia egyik legfelsőbb vezetője reményteljes üzenetet küldött az arab szurkolóknak Messi és Benzema esetleges érkezéséről.

Abdul Aziz bin Turki Al-Faisal szaúdi sportminiszter mondott néhány szót egy rendezvényen a két aranylabdás lehetséges érkezéséről a szaúdi profi ligába.

"Várjuk meg, amíg (a klubok) hivatalosan bejelentik"

-mondta el a vezető. Hozzátette, hogy legelsőnek az a fontos, hogy mindkét játékos jól zárja a szezonját. Messinek és Benzeménak is már csak egy-egy meccse van hátra a bajnokságból. A sportminiszter hozzátette, hogy legelsőnek a Paris Saint-Germannak és a Real Madridnak kell cselekednie és nyugalomra intette az újságírókat.

A hírek szerint a francia aranylabdást 100 millió eurós éves fizetéssel csábítja Cristano Ronaldo csapatának nagy riválisa, az Al-Ittihad. Ami Lionel Messit illeti, az argentin már a jövő héten dönteni szeretne sorsáról. Számára továbbra is opció a Barcelona, de akár az Amerikai Egyesült Államokban is kiköthet.

