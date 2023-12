A szaúdi bajnokság kifosztotta Európát!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A szaúdi bajnokság térnyerése is erre az évre tehető, a temérdek mennyiségű pénz és a sztárok elvándorlása megkezdődött és ez sokaknak nem tetszik. Most megnéztük a nyáron váltó játékosokat, kiemelve a négy financiálisan kiemelkedő klubot.

Al-Ahli

Az Al-Ahli mutatta be a legmegosztóbb átigazolást, hiszen Gabri Veiga 21 évesen úgy döntött, hogy karrierje helyett a pénzt választja. Roger Ibanezt és Alan Saint Maximint is még sokan el tudnák képzelni Euróbában első sorba koruk miatt, de reálisan nézve nekik topcsapatba nem volt lehetőségük igazolni, így nem meglepő, hogy igent mondtak a nagy pénzre – sokat elmond arról, hogy a brazilt a Lazio szurkolói külön posztban búcsúztatták, hiszen minden rangadóna benne volt a hiba.. Riyad Mahrez mindent elért az Öreg kontinensen és kiszorulóban volt már a Manchester Cityből, Merih Demiral nem számított komoly tényezőnek a legmagasabb szinten, Edouard Mendy teljesítménye jelentősen leromlott a Chelsea-vel futott kiemelkedő éve után, Frank Kessié megbukott a Barcelonában, Roberto Firmino pedig pont a katalánok érdeklődése ellenére választotta a Al-Ahlit, hiszen Darwin Nunezzel a jövő mellett tette le a voksát Jürgen Klopp. Az Al-Ahli jelenleg a harmadik a tabellán, jócskán elmaradva az Al-Hilal mögött.

Al-Ittihad

A topcsapatok közül a legnagyobb csalódás az Al-Ittihad teljesítménye, nem véletlen, hogy Nuno Espirito Santo – aki egyébként a sztárokkal sem jött ki jól – távozni kényszerült, jelenleg a Nottingham Forest menedzsere. A legrosszabb igazolás is eddig az ő nevükhöz fűződik, Jota 29 millió euróért érkezett, de a 24 éves játékos nem volt a keret tagja a portugál edzőnél, most már több lehetőséget kap. Emellett érkezett Fabinho, akiért – érdemei elismerése mellett – európai klub nem adott volna közel 50 milliót, Luiz Felipe, illetve Karim Benzema és N’golo Kanté, előbbi 36 évesen is remekel, a középpályás teljesítményén azért már látszik a kor meglehetősen. Az Al-Ittihad jelenleg a 6. helyen áll a bajnokságban, 22 pontos hátrányban az Al-Hilal mögött, igaz két mérkőzéssel kevesebbet játszva, mint riválisa.

Al-Nassr

Cristiano Ronaldo az ígérte, amikor a szaúdiakhoz szerződött, hogy a bajnokságot hamarosan már a legjobbak között fogják emlegetni. Nos itt még nem tartunk, de az biztos, hogy csapata nagynevű futballistákat igazolt a nyáron, súlyos pénzekért. Érkezett Otávió, aki remek volt a Portóban, de már 28 éves, így a topcsapatok számára nem volt igazán értékes portéka, Sadio Mané, aki csúnyán megégett egyetlen müncheni szezonjában, Aymeric Laporte, aki fokozatosan szorult ki a Manchester City kezdőjéből, de azért még bőven volt ajánlata máshonnan, Seko Fofana, aki remekül szerepelt a Lensben, és hatalmas szerepe volt abban, hogy a francia klub visszatért a BL-be, Marcelo Brozovic az Inter motorja és Alex Telles, akinek már évek óta nem volt jó idénye Európában. Az Al-Nassr is jócskán elmarad az Al-Hilaltól, de így is második, amennyiben két mérkőzését megnyeri, amivel kevesebbet játszott azért lőtávon belülre kerülhet.

Al-Hilal

A listavezető sem fukarkodott a pénzzel a nyáron, habár a legnagyobb igazolásuk csúnyán besült. Neymar ugyanis összesen 3 mérkőzésen tudott pályára lépni a csapatban, mielőtt súlyos sérülést szenvedett a válogatottban, így egyelőre nem néz ki jól az érte kiadott 95 millió euró. Jött Malcom, aki hatalmas tehetségnek indult Európában, de a barcelonai kalandja csúnyán besült, azóta pedig abban az orosz bajnokságban hozott jó számokat, mely jelentősen meggyengült a háború óta. Alexandar Mitrovic továbbra is termeli a gólokat, ahogy azt tette a Fulhamben is, honfitársa Sergej Milinkovic-Savic pedig azon tehetségek sorát erősíti, aki már sosem fogja megmutatni magát a legmagasabb szinten.

Érkezett még Kalidou Koulibaly, aki nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket a Chelsea-ben - ilyenből van mostanában pár… -, Bono pedig parádés vb-je után a Bayern helyet választotta az arab világot. Az Al-Hilal imponáló magabiztossággal vezeti a tabellát, 18 mérkőzésen 50 pontot szerzett az alakulat.



A négy kiemelt csapat mellett még az Al-Ettifaq nyúlt mélyen a zsebébe Jordan Hendersonnal, Demarai Gray-jel, Moussa Dembelével, Gini Wijnaldummal és Jack Hendry-vel, de Steven Gerrard csapata így is csak 8.

Ezenkívül Yannick Carrasco a legnagyobb név még, de ő már korábban egy kínai kalandba is belevágott, így annyira nem volt meglepő a váltás.