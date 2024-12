,,A Sportingnál az elején volt ez még rosszabb is" - Rúben Amorim a Manchester United újabb veresége után

A Manchester United az Arsenal után a Nottingham Forest ellen is kikapott a Premier League-ben.

„Kemény mérkőzés volt, amit nagyon rosszul kezdtünk. Hamar gólt kaptunk, onnan pedig nehéz volt felállni, de irányítottuk a játékot és sok helyzetünk volt. Hiába sikerült egyenlíteni a szünet előtt, a második játékrészt két kapott góllal kezdtük. Ezt követően már nem volt sok helyzetünk a gólszerzésre. Kemény meccs volt, de folytatnunk kell a munkát, tudtuk, hogy hosszú út áll előttünk” - fogalmazott a portugál tréner a 3-2-es vereséget követően.

Amorimmal edzői karrierje során másodszor történt meg, hogy egymás után kétszer is vereséget szenvedett csapatával az első osztályban.

Az eredménytelenségről az alábbiakat mondta.

„Továbbra is a teljesítményre kell koncentrálnunk és aztán jön az eredményesség is. A Sportingnál az elején volt ez még rosszabb is. A Sportingot csak Portugáliában ismerik, a Manchester Unitedet az egész világon, de számomra ugyanolyan érzés. Folytatni kell a munkát és egyszer meg fog fordulni a rossz sorozatunk. A játék minden elemében látom, hogy hol tudunk csapatként fejlődni.”

A tabellán csak a 13. helyet elfoglaló Vörös Ördögök legközelebb városi derbit játszanak majd a Premier League-ben, az ugyancsak rossz formában lévő Manchester City fogadja őket december 15-én .

