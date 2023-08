A spanyol miniszterelnök szerint felháborító, amit a szövetség elnöke tett

Szájon csókolta a játékost a vezető.

"A bocsánatkérés ide nem elég" - fogalmazott Pedro Sanchez

Hatalmas botrány alakult ki a díjátadón, miután Spanyolország legyőzte Angliát a női világbajnokság döntőjében, miután Luis Rubiales - a labdarúgó szövetség elnöke - kicsit túlságosan boldogan köszöntötte játékosait, sőt Jenni Hermosót szájon is csókolta.



"Amit láttunk az egyszerűen megengedhetetlen" - fogalmazott Pedro Sanchez, spanyol miniszterelnök. Rubiales bocsánat kérése egyszerűen nem elég, szerintem nem is megfelelő. Most vizsgáljuk az ügyet, lehetőséget adunk arra, hogy elmondja mi történt."



Hermoso elmondta, hogy meglepte a történés és nem esett neki jól, de szerinte csak az ünneplés hevében ragadta el a hév Rubiales-t.







