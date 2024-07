A spanyol fiatal érdekes helyről kapott furcsa, nem mindennapi támogatást

Gavit szereti az uralkodó lánya, nem is akárhogy.

Az FC Barcelona és a spanyol válogatott sztárja, Gavi igencsak a kegyeiben van a spanyol király lányának.

Vi. Fülöp spanyol király lánya, Leonor akkora Gavi-fan, hogy még külön füzetet is vezet a labdarúgóról. Annyi biztos, hogy a füzetben a focista góljai, gólpasszai szerepelnek, hogy egyéb dolgokban mit rejthet még a most már nem is annyira titkos füzet, arról nem szól a fáma, de azt gyanítjuk csak egyelőre nem tudni mindezt, idő kérdése pusztán csak.