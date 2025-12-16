A spanyol bajnokságból vinnék a Győr támadóját

A Nemzeti Sport értesülése szerint a La Ligában 18. helyen álló Girona érdeklődik az ETO FC 20 éves támadója, Olekszandr Piscsur iránt, és már az első ajánlatát is megküldte a győri klub vezetőségének.

A 20 éves játékos nyáron igazolt a Gyirmóttól Győrbe, ahol bár eddig csak limitált szerepet kapott, 344 játékperc alatt két gól rúgott - bevette az MTK és az Újpest kapuját is. A 204 centimérteres csatár emellett duplázott a Pilis elleni Magyar Kupa mérkőzésen, valamint rendszeresen tagja Ukrajna U21-es válogatottjának.



A Girona az elmúlt évek jobb szereplései után jelenleg csak a 18. helyen áll a spanyol bajokságban, igaz hátránya mindössze 3 pont a tizenkettedik Deportivo Alaveshez képest, tehát még bőven van esélyük kapaszkodni a tabellán.

