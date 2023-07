A Southampton visszadobta a Pool első ajánlatát a belga középpályásért

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Romeo Laviaért hivatalos ajánlatot tett a Liverpool.

David Ornstein információi szerint a Southampton visszadobta a Liverpool első hivatalos ajánlatát Romeo Laviaért. A 19 éves középpályásért 37 millió fontot ajánlottak a vörösök, a PL-ből frissen kieső csapat viszont 50 milliót szeretne kapni. A személyes feltételek nem gátolják a transzfert.



Lavia 12 millió euróért érkezett a szentekhez tavaly nyáron a Manchester City csapatától, 29 PL-meccsen lépett pályára, idén pedig bemutatkozott a belga válogatottban is. A Liverpoolnak nagyon szüksége lenne egy hatosra, hiszen Jordan Henderson már távozott és úgy tűnik most, hogy Fabinho is elhagyja a gárdát a nyáron.