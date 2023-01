A Slovantól igazolt válogatott védőt az FTC

A magyar bajnoknál folytatja pályafutását a háromszoros szlovák bajnok Myenty Abena.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Ferencváros hivatalos oldalán jelentette be, hogy a zöld-fehér klubnál folytatja pályafutását a középső és jobb oldali védőként is bevethető Myenty Abena. A 28 éves, 191 centiméter magas labdarúgó ismerős lehet a IX. kerületi klub drukkereinek, ugyanis a nyáron az FTC Slovan Bratislava elleni selejtezőjén mindkét mérkőzést végigjátszotta.

A 8-szoros suriname-i válogatott játékos Hollandiában, az Utrecht csapatába kezdte pályafutását, majd a De Graafschapnál töltött sikeres időszakot: tagja volt a másodosztályból az élvonalba történő feljutást kiharcoló csapatnak, az Eredivisében pedig 12 mérkőzésen is szóhoz jutott, amikor is az akkori szlovák bajnok Spartak Trana szerződtette, ahol kupát is nyert. Ezt követően került a Slovanhoz, ahol három bajnok címet és két kupagyőzelmet is ünnepelhetett.

Az átigazolás részleteit a felek nem hozták nyilvánosságra, de az NSO értesülései szerint a magyar címvédő ingyen szerezte meg Abena játékjogát.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Ferencváros-Vasas bajnokin a hazaiak győzelme 1.35, a döntetlen 5.70, a vendégsiker 7.50-szeres szorzóval fogadható. (x)