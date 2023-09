A skótok már szinte kijutottak az EB-re, Ronaldóék Szlovéniában nyertek, a Dinamo Zagreb támadója hozta a horvát győzelmet

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az Európa-bajnokság-selejtező ötödik játéknapján már vannak olyan nemzetek, amelyek zsebben érezhetik a kijutást a jövő évi kontinenstornára.

A cikk lejjebb folytatódik

A Magyarország - Csehország barátságos mérkőzésen a hazai győzelem 2.40, a döntetlen 3.10, a vendégek sikere 3.20-szoros szorzóval fogadható. (x)

Ciprus-Skócia 0-3

A skótok eddig tökéletesen teljesítenek a csoportkörben öt mérkőzés, öt győzelem a mérlegük. Cipruson sikerült három gólt is szerezniük, McTominay, Porteous és McGinn is betalált. Ha a következő fordulóban Spanyolország ellen győznek akkor már biztosan kijutottak a németországi EB-re.

Horvátország-Lettország 5-0

Habár Modric még 39 évesen is alapembere a nemzeti válogatottnak, a Lettország elleni mérkőzésnek nem ő volt a sztárja. A Dinamo Zagreb 28 esztendős csatára, Petkovic két góllal és egy assziszttal, Kramaric és Pasalic egy-egy találattal segítette hozzá válogatottját a három ponthoz.

Szlovákia-Portugália 0-1

Szaúd-Arábiából is bekerülhet sportoló a nemzeti válogatottjába, ha úgy hívják, hogy Cristiano Ronaldo. Roberto Martínez továbbra is számított a portugál aranylabdásra. A mérkőzést a Bruno Fernandes döntötte el, aki a 43. percben talált be.

További eredmények:

Bosznia-Hercegovina-Liechtenstein 2-1

Luxemburg-Izland 3-1

Törökország-Örményország 1-1