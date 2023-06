A Shakhtar Doneck vezérigazgatója megfenyegette a Tottenham-et!

Nem akarja ingyen elveszteni kölcsönben lévő támadóját.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Shakhtar nincs kibékülve a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) azon döntésével, amely az Oroszország és Ukrajna közötti háború kitörését követően módosítja a játékosok státuszáról és átigazolásáról szóló szabályzat 7. mellékletét. A szabályozás megváltoztatása lehetővé teszi, hogy a bármelyik háborúban érintett országban foglalkoztatott külföldi állampolgárok egyoldalúan felfüggesszék szerződésüket, ha el kívánják hagyni a régiót.

A Manchester City-Inter BL-döntőn az angolok győzelme 1.46, a döntetlen 4.90, az olaszok sikere pedig 7.50-szeres szorzóval fogadható.(x)

Manor Solomon ezt a lehetőséget kihasználva érkezett az előző idényben a Fulhamhez azonban kölcsönszerződése után a szélsőnek még további egy év van hátra a Shakhtar Doneck-es szerződéséből, azonban már nem szeretne visszamenni Ukrajnába, másik klubot keres magának Angliában.

A FIFA a közelmúltban bejelentette, hogy a 7. mellékletet 2024 nyaráig meghosszabbítják, ami igen nagy visszhangot váltott ki több érintett klub részéről, akik úgy vélik, hogy igazságtalanul büntetik őket az átigazolási bevételek kiesésével.

A Shakhtar becslése szerint a szabályzat maitt akár 80 millió euró veszteség is érheti a klubot, ha az olyan játékosok, mint Solomon ingyen távozhatnak.

Bár a Sportdöntőbíróság helybenhagyta a FIFA eredeti döntését, a Shakhtar most a svájci szövetségi törvényszéken készíti elő az ügyet, és fellebbezést nyújtott be az Európai Bizottsághoz is. Sergei Palkin, a Shakhtar vezérigazgatója figyelmeztette a Spurst, hogy jogi lépésekkel is szembe kell nézniük, ha megpróbálják a helyzetet a maguk javára kihasználni és leigazolják Solomont.

"Felvettem a kapcsolatot Solomonnal és az ügynökével, és visszahívtam a klubunkba" - mondta Palkin az ESPN-nek. „Azt mondtam, hogy a Bajnokok Ligájában az összes meccset lejátszhatod, ott leszel a kezdő tizenegyben”, de nem akar elköltözni, és szerintem Angliában marad."

"Végül, hová igazol, nem tudom. Mindenesetre, ha a Tottenhamhez megy, akkor ebben az ügyben a Tottenhammel fogunk tárgyalni a bíróságon. De minden egy egyszerű helyzethez vezet vissza: a jogalap nélküli gazdagodáshoz."

"Szeretnék üzenni azoknak a kluboknak, akik átigazolási díj fizetése nélkül próbálják szerződtetni játékosainkat: a Shakhtar jogalap nélküli gazdagodás miatt keresetet fog benyújtani olyan játékosokkal vagy klubokkal szemben, akik meggazdagodtak és anyagi előnyhöz jutottak."

-mondta el az ESPN-ek a vezérigazgató.