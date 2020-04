A Sevilla is lecsapna a Liverpool mellőzött támadójára

A CSZKA Moszkva és az AS Roma után a spanyolok is bejelentkeztek a svájci játékosért.

Svájci lapértesülések szerint a Sevilla a nyáron harcba száll a svájci válogatott labdarúgójáért, Xherdan Shaqiriért.

A 28 éves támadó iránt a spanyol klub már a januári átigazolási időszakban is érdeklődött, ám a Liverpool által kért 30 millió euró elrettentette a Sevillát a további közeledéstől.

Most azonban a svájci Blickre hivatkozva a Mundo Deportivo arról számolt be, hogy Monchi, az andalúziai klub sportigazgatója a nyáron újabb hadjáratot indít a kétszeres -győztes játékosért, akit a Liverpool az idény végén állítólag hajlandó 15 millió euróért is elengedni.

Shaqiri idén eddig csak két percet töltött a pályán a Poolban, míg a teljes évadot tekintve tíz tétmérkőzésen egy gólt szerzett.

Vele kapcsolatban korábban a CSZKA Moszkva érdeklődéséről is beszámoltunk, de állítólag az is figyelemmel követi a helyzetét.

Forrás: nemzetisport.hu