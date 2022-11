A sérülések után még erősebb lenne a magyar válogatott nagy visszatérője

A magyar válogatott legutolsó idei hazai felkészülési mérkőzését 2-1-re nyerte meg Görögország ellen, miután a találkozó hosszabbításában a frissen becserélt Kalmár Zsolt egy gyönyörű szabadrúgásgóllal volt eredményes

A hosszú sérülés után a válogatottba mintegy másfél év után visszatérő Kalmár Zsolt a Nemzeti Sportban adott hosszabb interjút, melyben az elmúlt időszak megpróbáltatásairól beszélt:

“Azok után, amin keresztülmentem, azt hiszem, lelkileg is erős vagyok. Sokat fejlődött a személyiségem a tavaly márciusban, Andorrában elszenvedett súlyos sérülésem után. Mindez elsősorban gondolkodásmódomban nyilvánul meg. Meglehet, kissé furán hangzik, de a pályán sok mindent másképp látok, letisztultabbá vált a játékom. Volt időm átértékelni magamban a dolgokat, tudom, mi a fontos, mi nem. Embert próbáló perióduson vagyok túl – a lényeg azonban az, hogy túl vagyok rajta."

"Nagyon nehéz volt, amikor tudatosult bennem, hogy miről maradok le. Amikor közölték velem a pontos diagnózist, vagyis azt, hogy a keresztszalagom nagyobb része megsérült, egyúttal arról is tájékoztattak, hogy az elkerülhetetlen műtét milyen hosszú kényszerszünettel párosul, na, akkor elsírtam magam. Egy világ dőlt össze bennem, hiszen rögtön tudtam, lemaradok az Európa-bajnokságról. Az Andorra elleni világbajnoki selejtezőt megelőző hónapokban a DAC-ban is remekül ment a játék, volt okom abban bízni, hogy a nyáron a szlováknál is erősebb bajnokságba igazolhatok. Ez tulajdonképpen egy másodperc alatt, egy balszerencsés mozdulat miatt elúszott – ezt volt nagyon nehéz feldolgozni. Az operációt követően viszont már csak az járt a fejemben, mit kell tennem azért, hogy a lehető leghamarabb visszatérhessek. Jóllehet volt ebben már rutinom, mivel korábban különböző sérülések miatt nem egyszer, nem kétszer kellett kimásznom egy meglehetősen mély gödörből. Mindamellett a rosszban is a jót kerestem: úgy voltam vele, ha eddig sikerült, ezúttal is megcsinálom!" - folytatta a felvidéki DAC csapatkapitánya.

A középpályás kihangsúlyozta, hogy leginkább a családjának és a barátainak köszönhető, hogy átvészelte az akadályokat.

“Ha a játékpercek és a gólok arányát nézem, nincs okom a panaszra, ha a legutóbbi hat meccset veszem alapul, átlagban hatvanpercenként találok a kapuba. Ha ez így megy tovább, gólkirály leszek… Komolyra fordítva: annak örülök, hogy egyre jobban megy a futball, a „finom” mozdulatok is kezdenek visszajönni, de azt is érzem, hogy még nem vagyok százszázalékos állapotban, a Spartak Trnava ellen például hetven perc után elfáradtam. Némi időre még szükségem van ahhoz, hogy teljesen utolérjem magam – a téli felkészülés erre tökéletes alkalmat kínál. Ne felejtsük, tizenhat hónapig nem léphettem pályára, még ennél jóval rövidebb kihagyás sem múlik el nyomtalanul, nemhogy ilyen hosszú” – jegyezte meg a formájával kapcsolatban.

A 27 esztendős középpályás a magyar válogatottban játszott 29 mérkőzésén háromszor volt eredményes.

