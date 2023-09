A románok a magyarokat "hibáztatják", amiért Koszovó inzultálásáért zárt kapus büntetéssel néznek szembe

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Magyar szurkolóként már többször is tapasztalhattuk, hogy a román drukkerek a válogatottjuk mérkőzésein inkább a rendbontással, mint a buzdítással vannak elfoglalva, de amit az utóbbi időben művelnek, az egy újabb mélypont szomszédunk labdarúgása számára.

Lassan nem múlik el incidens nélkül a nemzeti együttes találkozója, így volt ez júniusban is Koszovóban, ahol ki kellett üríteni a vendégszektort, most pedig a két együttes bukaresti visszavágóján is botrányos jelenetek zajlottak le.

A játékvezető a 18. percben félbeszakította a találkozót, mert a román ultrák "Koszovó Szerbia" kiírást feszítettek ki hasonló rigmusokkal megspékelve, miközben különböző pirotechnikai eszközökkel is dobálóztak, s mivel nem sikerült dűlőre jutni a lelátó népe és a rendfenntartók közötti párbeszéd során, az öltözőbe terelték a csapatokat.

A román sajtó a beismerés helyett a magyarokra mutogat

A román sport.ro információi szerint könnyen lehet, hogy az UEFA zárt kapus mérkőzéssel sújtja keleti szomszédunkat. A portál azonban ahelyett, hogy elismerné a büntetés jogosságát, ujjal mutogat Magyarországra, a lap szerint ugyanis a magyar szövetséget is meg kellett volt büntetni a márciusi, Észtország ellen kifeszített Nagy-Magyarország zászló miatt.

„ Mi kizárás előtt állunk, de az UEFA Magyarországnak megbocsátott a Románia-ellenes transzparens miatt" – áll az oldal állásfoglalásában.

Az Eb-selejtező 45 perc kényszer szünet után folytatódott, azonban a folytatás is igencsak parázsra sikeredett, hiszen Vedat Muruqi meggondolatlansága miatt Koszovó az első félidő végén emberhátránya került. Az éjszakába nyúló találkozót végül Románia nyerte 2–0-ra.