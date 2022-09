A román válogatottat választhatja a Puskás Akadémia támadója

Bekerült a román válogatott előzetes, még nem hivatalos keretébe a Puskás Akadémia 20 éves támadója, Marius Corbu.

A Puskás Akadémia 20 esztendős támadója is szerepel a román szövetségi kapitány, Edward Iordanescu előzetes, még nem hivatalos szeptember végi Nemzetek Ligája-mérkőzésekre készülő keretében.

A csángó származású Corbu még 2020 elején igazolt a Puskás Akadémiához. Válogatott szinten utánpótlásban a románoknál játszott, az U20-as és az U21-es nemzeti csapatban is helyet kapott, azonban Marco Rossi érdeklődését is felkeltette. A magyar szövetségi kapitány azonban azt is hozzátette, "meg kell vizsgálni, hogy teljesíti-e egyáltalán a szabályokban rögzített feltételeket, hogy a magyar válogatottban szerepeljen".

A keret még nem végleges, azt csak két hét múlva hirdeti ki Iordanescu. Románia az NL B-ligájában szerepel, szeptember 23-án Finnország vendégeként, míg három nappal később hazai pályán Bosznia-Hercegovina ellen játszik majd.

